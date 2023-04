Risoluzione su 'Punti nascita' fissati a 500 parti l'anno: se il Governo approva salvi quelli di Sanremo e Imperia

Potrebbero rimanere aperti due punti nascite nella nostra provincia. In attesa della riapertura del reparto all’ospedale di Sanremo (al momento c’è solo quello di Imperia) e sempre pensando al futuro ospedale unico, la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato la risoluzione sui punti nascita, approvando all'unanimità la risoluzione presentata da Fratelli d'Italia.

La risoluzione prevede di tutelare e incrementare i punti nascita anche nelle strutture ospedaliere con attività inferiori ai 500 parti annui. “La risoluzione seguirà l’iter parlamentare - commenta Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria e membro della commissione Sanità – ma l’approvazione all’unanimità della risoluzione, rappresenta un chiaro e preciso indirizzo politico: bisogna rivedere i parametri per mantenere vivi i Punti Nascita”

Tra i vari punti inseriti nella mozione, viene proposto di valutare la possibilità di adoperarsi per ridurre le disparità territoriali, considerando tra i criteri idonei per l'attivazione o il mantenimento di un punto nascita la posizione geografica, con particolare riguardo alle zone disagiate, la densità di popolazione o la lontananza da altri punti nascita, senza tuttavia sacrificare alcuna garanzia di sicurezza.

“La Liguria è un territorio complesso da un punto di vista morfologico e turistico, con una popolazione che aumenta in modo esponenziale in alcuni periodo dell’anno – continua Balleari – e, nel caso in cui il governo recepisca questo provvedimento, la Regione potrà rivedere i parametri del Piano Sociosanitario, scongiurando l’ipotetica chiusura di Punti Nascite”.

Da tempo si discute nella nostra provincia su quale ospedale dovrebbe ospitare le nascite. Ora, se il Governo approvasse la risoluzione di FdI, il problema sarebbe risolto, visto che i numeri richiesti potrebbero essere sopportati sia da Imperia che da Sanremo.