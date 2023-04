Vallecrosia, via Crucis da San Rocco a Maria Ausiliatrice: stop al traffico per la processione (Foto)

In occasione del Venerdì Santo, venerdì sera alle 20.45, a Vallecrosia andrà in scena la via Crucis dalla parrocchia di San Rocco alla parrocchia di Maria Ausiliatrice.

La processione, che partirà dalla chiesa di San Rocco, raggiungerà la chiesa di Maria Ausiliatrice dopo essere passata lungo diverse vie della città: via San Rocco, via Giovanni XXIII, via San Vincenzo, via Angeli Custodi, via Don Bosco.

Per consentire lo svolgimento della via Crucis in totale sicurezza, venerdì, la circolazione veicolare verrà, perciò, sospesa al momento del passaggio della processione religiosa, dalle 21 fino all’arrivo alla chiesa di Maria Ausiliatrice, lungo le diverse vie del centro cittadino.