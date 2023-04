Ospedaletti: permuta Piccadilly-Villa Sultana, ieri un incontro sul progetto dell'architetto Berio

Si è svolto ieri un incontro nell'ufficio del Sindaco Daniele Cimiotti incentrato sulla permuta tra il palazzo Piccadilly di proprietà comunale e Villa La Sultana di proprietà privata. I rappresentanti delle due parti hanno messo a fuoco e analizzato il nuovo progetto di ristrutturazione del 'Piccadilly' redatto dall'architetto imperiese Carlo Berio con le modifiche richieste dalla Soprintendenza riguardo il possibile impatto paesaggistico dell'immobile una volta ristrutturato.

L'obiettivo è quello di poter rendere operativa e fattibile la permuta tra un palazzo destinato ad unità abitative private ed una villa storica che una volta ristrutturata è destinata a diventare sede istituzionale e polo culturale, grazie ad un indispensabile intervento che potrà essere avviato dal Comune a conclusione dell'accordo con la Sapeco srl, attuale proprietaria di Villa Sultana, accordo che comprende anche un 'saldo' di 2 milioni di euro che il privato dovrà versare per completare la permuta e che verrà utilizzato dal Comune di Ospedaletti per interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza della storica villa sede del primo Casinò d'Italia.