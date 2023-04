Sanremo: turismo, ultimo weekend da quasi tutto esaurito negli alberghi, a Pasqua sarà 'pienone'

Dopo un weekend dei fiori sottotono, almeno per gli alberghi, quello appena trascorso è invece stato ricco di presenze per gli alberghi di Sanremo. Tanti francesi ma anche molti italiani hanno riempito gli alberghi.

Lo si è notato in città, viste le code che si sono registrate in centro, così come la difficoltà di trovare un tavolo al ristorante. Non solo la sera, ma anche a pranzo i locali erano letteralmente stracolmi ed è stato un fine settimana molto positivo, in preparazione della Pasqua.

Ad oggi, per il prossimo weekend gli alberghi sono già pieni all’80% e, probabilmente con le prenotazioni last minute potrebbero raggiungere il ‘sold out’ e gli operatori del settore sono fiduciosi nel riempire totalmente le camere. Per quanto riguarda i classici ponti di fine aprile e inizio maggio è, almeno per il momento, il secondo ad avere più prenotazioni mentre per il 25 aprile sono inferiori.

Una primavera che, quindi, è iniziata bene per il settore economico principale della città dei fiori, che si sta preparando per un’estate sulla quale c’è qualche timore, visto che i vacanzieri della bella stagione potrebbero scegliere località più esotiche o lontane, dopo gli stop dettati dal Covid, negli anni scorsi.