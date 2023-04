Bordighera: sostituzione ringhiera lungo via Arziglia, il progetto approda in Giunta per l'ok

A seguito dei sopralluoghi con RFI e su espressa richiesta della società stessa, che deve accordare al Comune di Bordighera i permessi del caso, si è reso necessario affidare un incarico di progettazione e sicurezza propedeutico all'esecuzione del cantiere di sostituzione con adeguamento della ringhiera lungo il lato sud di via Arziglia, nel tratto compreso tra via Cornice dei Due Golfi e la galleria di Punta Migliarese a ridosso della linea ferroviaria. Il progetto sarà presto sottoposto alla Giunta Comunale della città delle palme per approvazione.​