Ventimiglia: il M° Leonardo Locatelli in ‘Grandi del pianoforte. Viaggio musicale da Mozart a Rachmaninov’

Domani, sabato 1 aprile, alle 21 al Teatro Comunale di Ventimiglia, concerto del pianista Leonardo Locatelli dal titolo ‘Grandi del pianoforte. Viaggio musicale da Mozart a Rachmaninov’.

Il pianista Leonardo Locatelli accompagna gli spettatori in un viaggio musicale da Mozart a Rachmaninov: un'antologia di brani dei pianisti compositori di musica classica più famosi, introdotti da brevi interessanti interventi parlati, grazie ai quali anche un pubblico non esperto può apprezzare fino in fondo e capire questa meravigliosa musica.

Bigliettazione online: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5695