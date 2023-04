Sanremo: a fine agosto un Festival teologico-biblico, appuntamento che accoglierà centinaia di partecipanti (Foto)

E’ stato presentato questa mattina, nella sede della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, il ‘Festival dei Verbum’, una serie di appuntamenti tra incontri, convegni, concerti e momenti di riflessione, che si svolgeranno dal 28 agosto al 2 settembre nella città dei fiori.

“L’evento è di grandi proporzioni - ha detto il Vescovo, Mons. Antonio Suetta - forse esagerato per la nostra Diocesi. Ospiterà relatori di grande caratura, particolarmente famosi che potranno garantire una proposta culturale di qualità per la città di Sanremo, in un momento anche turistico. Sarà un arricchimento e un apporto nuovo. E’ una delle occasioni più significative dell’Istituto Teologico, che nasce a servizio del Seminario Diocesano e per chi si prepara al presbiterato. L’Istituto rappresenta uno sforzo notevole per la Diocesi, soprattutto sul piano umano, abbiamo pensato che sia particolarmente importante condividere lo stesso anche al di fuori del Seminario”.

L’evento è organizzato in occasione del 60° anniversario del Concilio Vaticano Secondo. E’ organizzato sul taglio teologico e biblico e vedrà la prolusione del Cardinale Kurt Coch sul tema ‘Dei Verbum, continuità e nuovi approfondimenti0. All’evento potrà partecipare chiunque, da presbiteri a laici, che potranno seguire incontri, convegni e anche momenti culturali, visite guidate e concerti. Previsti anche dibattiti sui temi trattati nel corso delle giornate.