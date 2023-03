Mondiale di Enduro si parte! Arma di Taggia protagonista, il sindaco "Un sogno diventato realtà" (foto e video)

Partenza della manifestazione oggi pomeriggio, 31 marzo, alle 15, dalla darsena armese, con la grande parata dei piloti. Un lungo corteo aperto dalla Lamborghini e dalle moto della Polizia Stradale. Direzione Casinò di Sanremo dove atleti e team saranno a disposizione di stampa e appassionati per foto e autografi. La giornata terminerà con la prova spettacolo sulla spiaggia del Morgana in corso Trento e Trieste a Sanremo.

Sabato il via alla gara ufficiale. I piloti partiranno alle 9 dalla Darsena di Arma di Taggia per raggiungere Bussana sulla spiaggia. Poi, il trasferimento a Cipressa per le prove all’interno della pineta e nel pomeriggio la premiazione alla Darsena. Il programma della domenica ricalcherà quello del sabato.

Una organizzazione che ha raggiunto livelli mai visti prima per Taggia e un po' anche per la provincia di Imperia, grazie alla sinergia con Moto Club Sanremo, ente organizzatore dell'evento e con gli altri comuni coinvolti nella tappa. Per Taggia questo ruolo da protagonista si traduce anche in presenze turistiche. "Sarà un fine settimana di grande sport e divertimento. - commenta Conio - Stiamo accogliendo gli atleti e tutti gli appassionati di questo sport in una cornice bellissima. Invito tutti ad essere nostri ospiti".