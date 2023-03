Bordighera Blu Park va a scuola: ad aprile le prime attività divulgative

Entra nel vivo il progetto Bordighera Blu Park con le prime azioni educative divulgative. Tra il 3 e il 5 aprile il team di progetto coinvolgerà infatti le classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Bordighera con lezioni in classe e una mattinata di pulizia della spiaggia.

“Racconteremo in classe la straordinarietà della biodiversità locale, mostrando Posidonia, coralli e diversi reperti per far scoprire ai bambini le specie che popolano il nostro mare e sottolinearne l’importanza, e affronteremo poi la problematica della plastica dispersa nell’ambiente – spiegano Franco Borgogno, responsabile del progetto, e Monica Previati, biologa marina – quella di queste giornate sarà la prima di una serie di attività che abbiamo intenzione di proseguire con le scuole nei prossimi anni, sulla spinta dell’entusiasmo che le insegnanti ci hanno dimostrato per il progetto”.

Bordighera Blu Park è un progetto ideato dall’European Research Institute e dalla biologa marina Monica Previati, e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi, con la collaborazione del Comune di Bordighera. Il progetto nasce per incrementare la conoscenza dell’ambiente marino costiero ligure e implementare, nei turisti ma anche nei cittadini, la consapevolezza della sua importanza per ogni aspetto della vita umana, delineando tre obiettivi specifici: tutelare, proteggere e valorizzare.

Al centro del progetto, che tocca la città di Bordighera, ci sono le tre aree marine di Capo Sant’Ampelio, de “I Tuvi” e “Le Bianche”, zone caratterizzate profondità e accessibilità differenti, ma con patrimoni di biodiversità da scoprire e tutelare. Bordighera Blu Park vuole recuperare questo peculiare ecosistema e proteggerlo. Tra gli obiettivi c’è, non a caso, l’istituzione di un’Area di Tutela Marina locale gestita dal Comune di Bordighera. L’amministrazione sta attivando proprio in queste settimane il procedimento per dare il via alla Conferenza dei Servizi che porterà alla creazione di quest’area che sarà delimitata con boe fisse tutto l’anno e caratterizzata dal divieto di pesca e ancoraggio e dalla possibilità di svolgere in libertà e sicurezza balneazione e attività sportive.

Bordighera Blu Park è anche sulle pagine Instagram e Facebook @BordigheraBluPark