Il manifesto riemerso dagli anni ’50 sarà salvato e non resterà solo: Sanremo studia una teca per le affissioni storiche ai piedi della Pigna

Il manifesto riemerso dallo smantellamento dell’edicola di via Palazzo non rimarrà da solo. La scoperta di qualche giorno fa ha dato il via a un progetto voluto dall’assessore alla Cultura Silvana Ormea e nato dall’apprezzamento di residenti e turisti per l’inaspettato reperto dei primi anni ’50 immortalato da turisti e residenti durante il weekend di Sanremoinfiore.

Dallo stupore all’azione il passo è stato breve. Il Comune si è infatti attivato subito per la protezione del manifesto ritrovato che sarà coperto con una teca ed esposto in sicurezza. E non resterà da solo. L’intenzione dell’amministrazione è quella di allestire una sorta di bacheca in plexiglas illuminata ai piedi della Pigna, là dove prima trovava spazio l’edicola. Dagli archivi di Palazzo Bellevue sono stati recuperate vecchie ordinanze, avvisi e affissioni che andranno a comporre la ‘fotografia’ della comunicazione storica in città a cavallo tra i decenni. Un’esposizione dal grande valore storico e culturale per il territorio.

“Subito dopo la scoperta del manifesto mi sono attivata con l'idea di una sua conservazione e valorizzazione nell'ambito di un progetto più ampio - commenta Silvana Ormea, assessore all Cultura del Comune di Sanremo - in archivio abbiamo infatti degli avvisi e delle ordinanze sindacali anche molto antiche che mi piacerebbe mettere in risalto in una teca illuminata che vada a riqualificare la parete dove c'era l'edicola. Credo possa essere un bel progetto culturale e turistico per ricordare le nostre tradizioni, i nostri usi e costumi di un tempo e la nostra storia, creando un punto di particolare attrattiva alle porte della Pigna dove, non dimentichiamolo, vi era la sede del Comune”.