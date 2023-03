Calcio femminile, partita decisiva a Pian di Poma: le Sanremo Ladies affrontano il Vado

Le Sanremo Ladies torneranno in campo domenica prossima. A Pian di Poma a Sanremo, alle 18, dovranno affrontare il Vado. La partita sarà valida per la quattordicesima giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Al momento le ragazze allenate da mister Ivan Busacca, dopo aver vinto dodici partite consecutive, anche se alla fine una partita è stata tolta perché il Genova B si è ritirato dal campionato, si trovano in testa alla classifica con 33 punti.

“Domenica alle 18 a Pian di Poma si giocherà la partita decisiva per la promozione in serie C femminile. Le Sanremo Ladies scenderanno in campo contro il Vado, sarà uno scontro diretto” - dichiara il presidente Simone Ricci - "Speriamo di avere tanta gente a sostenere le ragazze durante il big match. Sarebbe bello regalarsi e regalare a Sanremo la serie C!".