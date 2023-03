Pista ciclopedonale a sbalzo a Ventimiglia, Scullino: "Iniziati i lavori del secondo lotto, opera concretizzata dalla nostra amministrazione” (Foto)

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale a sbalzo sul lungomare di Ventimiglia. Ad occuparsi del nuovo segmento, compreso tra via Tacito e via Dante, è la ditta Ecoedile Srl di Savona.

Verrà, perciò, portata avanti l’opera pubblica voluta dall’amministrazione Scullino. "Sono iniziati speditamente i lavori di realizzazione del secondo lotto di circa 500 metri da via Tacito a via Dante della nostra bellissima ciclo pedonale a sbalzo sul mare" - annuncia il candidato sindaco a Ventimiglia ed ex primo cittadino Gaetano Scullino - “Una soluzione pensata, progettata, finanziata e concretizzata dalla nostra amministrazione”.

“Doverosamente ringrazio il dottor De Lucia, commissario straordinario, che dopo aver verificato la bontà dell’opera pubblica ha continuato l’iter burocratico sino all’inizio dei lavori" - dice Scullino - “Con questa soluzione a sbalzo non si perderanno neanche uno degli importanti parcheggi né nessuna palma. Sarà un Belvedere sul mare bellissimo e unico che con la realizzazione delle nuove scogliere di protezione soffolte, già finanziate con un contributo di 3.300.000 euro circa, sarà anche messa doverosamente tutta in sicurezza. Ringrazio i progettisti, gli uffici comunali e le imprese che hanno partecipato alla conclusione di questa importante infrastruttura che sarà a favore sia dei ventimigliesi che dei turisti”.