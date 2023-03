SanremoJunior: una giovanissima della provincia di Padova rappresenterà l'Italia alla finale mondiale

Sarà una ragazzina di un paesino in provincia di Padova a rappresentare l’Italia alla 14a Finale Mondiale di sanremoJunior il prossimo 3 maggio al Teatro Ariston di Sanremo, dove sfiderà una ventina di concorrenti in rappresentanza di altrettanti nazioni europee ed extraeuropee, per il trofeo 2023.

Emma Romanato, 15 anni di Brugine, con una toccante versione di Vedrai vedrai di Luigi Tenco, ha trovato d’accordo la qualificata Giuria presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano affiancato da Lodovico Saccol, Stefania Fratepietro, Manuela Gaslini e Freddy Colt.

“E’ un cerchio che si chiude fra il Teatro del Casinò, che vide l’ultima esibizione di Tenco, ed il Teatro Ariston, dove canterà una giovanissima che ha scoperto questo cantautore dalla storia tormentata e dove, da anni, si svolge un Festival a lui dedicato: ed Emma lo porterà all’Ariston, dopo 53 anni”. Ha dichiarato Fasano nel corso della Premiazione.

Il secondo prestigioso riconoscimento, il Premio Comitato sanremoJunior, è andato alla tredicenne di Torino Malaika Msigwa, che ha eseguito una delicatissima versione di Halleluya di Leonard Cohen.

Sono stati 45 i semifinalisti provenienti da 29 provincie di 14 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e frutto di selezioni svoltesi in tutto il Paese. Di questi solo 26 hanno avuto accesso alla Finale Nazionale del concorso, svoltosi venerdì e sabato al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Ora il prossimo appuntamento è per mercoledì 3 maggio al Teatro Ariston di Sanremo dove - accompagnati dalla sanremoJunior Orchestra composta da 32 elementi e diretta dal Maestro Alessandro Scaglione - i giovanissimi interpreti fra i 6 ed i 15 anni daranno vita ad una splendida e spensierata serata di musica. Serata che farà da introduzione alla 24° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - che si svolgerà nei giorni successivi al Teatro Ariston ed al Teatro del Casinò.

“Con oltre 400 presenze alberghiere e partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, anche quest’anno le Fasi Finali di sanremoJunior nazionali hanno riscosso l’abituale successo. - Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, Patron della manifestazione. - Sono particolarmente soddisfatto che una canzone di Luigi Tenco verrà portata sul palco dell’Ariston dalla vincitrice del Grand Prix, quale rappresentante per l’Italia alla Finale Mondiale di maggio. Infatti la canzone di Tenco - conosciuta ed amata da sempre nel nostro Paese - avrà una nuova visibilità ovunque, grazie alla diretta streaming dal Teatro Ariston. A tale proposito, ricordo che si esibiranno una ventina di cantanti in rappresentanza di altrettante nazioni europee ed extraeuropee”.

Le due Semifinali e la Finale - condotte dall’immancabile da Maurilio Giordana - sono state trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di sanremoJunior. La manifestazione ha avuto, come sempre, il Patrocinio del Comune di Sanremo e del Comitato Italiano per l’UNICEF. Sotto i vincitori delle varie Categorie:

Gran Prix 2023

Emma Romanato/Brugine PD – Vedrai vedrai

Premio Comitato sanremoJunior

Malaika Msigwa/Torino – Halleluyah

Cat. A1 (6/9 anni):

1° - Martina Ballarin/Cavarzere VE – Mi sei scoppiato dentro il cuore

2° ex aequo Leonardo - Giovannangeli/Roma – The way you make me feel

2° ex aequo - Edoardo Lazaroiu/Ladispoli ROMA – Musica leggerissima

Cat. A2 (10/12 anni):

1° ex aequo - Federica Lo Porto/Palermo – Driver’s licence

1° ex aequo - Morgana Santini/Siracusa – The mad hatter

2° - Aurora Kola/Scicli RG – Un giorno ballerò

3° - Giulia Mastroeni/Barcellona Pozzo di Gotto ME – Per sempre

Cat. A3 (13/15 anni):

1° - Emma Romanato/Brugine PD – Vedrai vedrai

2° - Sofia Leto/Alessandria – On my own

3° - Donato Vinci/Sassari – Feeling good