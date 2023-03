Sanremo: omaggio a Luigi Pirandello, venerdì prossimo ‘Così è (Se vi pare)’ con Milena Vukotic

‘Su il sipario’, la stagione teatrale del Casinò di Sanremo con l’omaggio a Luigi Pirandello si apre venerdì prossimo alle 21 con la pièce ‘Così è (se vi pare)’. Interpreti d’eccezione Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato.

La rassegna vuole ricordare quel 5 luglio 1933 quando veniva annunciato sulla rivista ‘San Remo, arte sport e Turismo’ la nascita della compagna teatrale ‘Marta Abba’, diretta dal Premio Nobel, che dal Casinò di Sanremo avrebbe portato in tutta Italia le sue rappresentazioni. Per due anni Luigi Pirandello seguì la compagnia, scrisse nuovi testi e curò gli allestimenti che debuttavano nel Teatro dell’Opera e poi giravano l’Italia, promuovendo anche l’immagine del Casinò, già allora polo culturale. Novant’anni dopo tornano nel Teatro del Casinò alcune delle sue creazioni.

Scritta nel 1917, la commedia di Pirandello presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come questa sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona (com’egli sostiene)? Così è, se vi pare… ognuno di noi ha la sua verità.