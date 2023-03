Sanremo: al cinema Tabarin la proiezione del film “Be My Voice”

In collaborazione con gli associati ‘Ottobre di Pace’ e la partecipazione dei rappresentanti di Amnesty International, il prossimo 29 marzo, alle 17.15, 19 e 21.30 al Cinema Tabarin, verrà proiettata la pellicola “Be My Voice”, regia di Nahid Persson, per sostenere la Giornata Donne, Vita, Libertà.

Un’iniziativa rivolta alla sensibilizzazione del pubblico nei confronti della situazione delle donne iraniane, ma, più in generale, della situazione femminile nel mondo.

Dalla regista iraniana Nahid Persson un instant movie del 2021 ricco di passione e preziose testimonianze. La storia ispiratrice di Masih Alinejad, giornalista e attivista, voce di milioni di donne iraniane che sui social media si ribellano contro l’hijab forzato. Guidando uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi, Masih usa la sua libertà in esilio per amplificare la protesta nel suo paese d’origine. Il regime stringe la presa per riprendere il controllo e il coraggio di Masih viene messo alla prova quando la violenza e l’oppressione minacciano i suoi stessi familiari.

La proiezione del pomeriggio sarà preceduta da: testimonianze di Francesca Bisiani, attivista di Amnesty International, della giovane iraniana Orkide Mossaffa e del regista iraniano Ali Asgari, che presenterà il cinema impegnato del suo paese. Sarà inoltre lanciata la campagna di Coop a sostegno del popolo iraniano.

Prezzo unico 5 euro.