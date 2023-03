Imperia: è stato riaperto oggi nella nuova sede di Castelvecchio l'asilo nido 'Magicabula' (Foto)

Riapertura ufficiale quest'oggi, nella nuova sede di Castelvecchio, per l’asilo nido “Magicabula". La struttura, precedentemente in via Manzoni, aveva rischiato nei mesi scorsi di chiudere a causa dell’inidoneità dei locali. A seguito di un confronto con i titolari dell’asilo e le famiglie, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione i locali dell’ex asilo ‘I Cerbiatti’, oggetto di un recente lavoro di ristrutturazione. Oggi il trasferimento è diventato realtà. Presenti all’inaugurazione il sindaco Claudio Scajola e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Volpe.

“Non appena ci è stata presentata la problematica, abbiamo preso in carico la situazione come Amministrazione Comunale e abbiamo ricercato una soluzione che potesse soddisfare le diverse esigenze, permettendo al nido di andare avanti. Credo si sia raggiunto un buon risultato. Questa meritoria iniziativa potrà proseguire, le famiglie non dovranno rinunciare a un servizio così importante e la struttura di Castelvecchio, chiusa ormai da anni, tornerà ad essere attiva e viva”, commenta il sindaco Claudio Scajola.

“Stiamo parlando di 21 bambini e relative famiglie a cui sarebbe venuto a mancare un servizio così importante. Non c’erano infatti posti disponibili negli altri nidi e questo ci ha imposto di ragionare a una soluzione diversa. I locali dell’ ex nido ‘I Cerbiatti’, che avevamo finito di ristrutturare poco più di un anno fa, si prestano molto bene perché pensati per accogliere i bambini, il cui numero potrà aumentare fino a 28”, commenta l’assessore Luca Volpe.