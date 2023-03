Sanremo: riparazioni non durature a tubi dell'acqua in via Duca Degli Abruzzi, un residente esprime perplessità

“Buongiorno, volevo far presente che in un momento di siccità idrica come questo continuiamo ad avere una rete idrica con perdite molto diffuse. Io abito all’inizio di via Duca Degli Abruzzi e neanche a farlo apposta per diverse domeniche rimaniamo senza acqua senza preavviso con i disagi che ne comporta. Negli ultimi due anni saranno stati eseguiti una quindicina di interventi sempre nello stesso tratto, tutti lavori poco duraturi.

Visto che Rivieraacqua comunque è una municipalizzata e continua a sprecare soldi in riparazioni non durature, nel tratto che mi interessa sono convinto che con i soldi spesi in questi anni per le riparazioni, avrebbe speso meno se cambiava tutta la tubazione. Programmiamo dei lavori seri e duraturi prima di rimanere senza acqua… mettere una fascetta qua e là su delle condutture molto rovinate serve a poco. È inutile che si parli di siccità se poi il 50% di questa importante risorsa la sprechiamo.

Fabrizio”