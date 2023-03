Al via “Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino”: la città si colora di primavera (foto e video)

Il fiore torna protagonista sabato in un week-end tra floricoltura, turismo e cultura per rendere omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita. “Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino”, questo il titolo della manifestazione con installazioni, esposizioni e infiorate inaugurata questa mattina sul solettone di piazza Colombo. Organizzato da Comune di Sanremo e Camera di Commercio Riviere di Liguria, prevede una puntata di Linea Verde in programma per domenica 23 aprile su Rai 1 dove verranno esaltate le peculiarità del territorio e le tipicità.

Il punto di partenza di “Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino” è in piazza Colombo con una grande installazione ispirata al Barone Rampante di Calvino e alla sua ricerca di libertà, che inizierà a prendere vita a partire da giovedì portandoci nel magico mondo dello scrittore.

Da piazza Colombo ci si sposterà in piazza Borea d’Olmo per ammirare l’esposizione delle Fiat 500 d’epoca appositamente infiorate a cura del Mercato dei Fiori. Saranno presenti anche diversi Comuni tra i partecipanti dell’ultima edizione di “Sanremoinfiore” con le tipicità del proprio territorio. Il viaggio continuerà in piazza Cassini con un’altra installazione dedicata a Calvino e al racconto “Un bastimento carico di granchi”.

Tappa successiva, il percorso tra la Porta di Santo Stefano e piazza dei Dolori dove si potrà ammirare un’istallazione realizzata dal Gruppo Floranga dedicata ancora allo scrittore, al romanzo d’esordio “Il sentiero dei nidi di ragno” nei vicoli dove è ambientato. E poi piazza San Siro, via Corradi, la fontana dello Zampillo dove ci si potrà fotografare all’interno di variopinte cornici infiorate. Nella zona del Casinò sarà possibile ammirare un’altra installazione, sempre a cura del Distretto Florovivaistico della Liguria.Il Forte di Santa Tecla stupirà con il portone d’ingresso fiorito a cui faranno da contorno, sulla scalinata d’accesso, due grandi alberi di ulivo centenari, simbolo della nostra terra. Superato il portone, il visitatore potrà ammirare l’installazione composta da piante di varie altezze e dimensioni, con altri inserimenti fioriti: verrà così creato una sorta di corridoio che introdurrà alla sala centrale dove la Proloco di Taggia, con le proprie infioratici, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, realizzerà una splendida infiorata dedicata al “Barone Rampante”: alzando la testa, si potrà apprezzare un’installazione aerea composta da cinque grandi cerchi infiorati. Saranno poi presenti installazioni di piante e fiori nel locale dell’ex cisterna, una proiezione non stop di edizioni del Corso Fiorito e un allestimento storico-didattico.A porto vecchio il visitatore sarà accolto da un’originale ringhiera fiorita che avrà come sfondo il caratteristico porto, mentre i negozi e gli esercizi commerciali del centro cittadino si vestiranno a festa con le vetrine in fiore. I fiori dei vari allestimenti saranno forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo, sempre più protagonista nella valorizzazione di quest’eccellenza.Sabato prossimo, inoltre, si potranno visitare il Crea (corso Inglesi, 508 Sanremo) e l’Istituto Regionale della Floricoltura (via Carducci, 12, Sanremo) dalle 10 alle 12 (per prenotazioni inviare una e-mail a: sanremoinfiore2023@gmail.com) Sempre sabato, grazie alla disponibilità di alcune aziende floricole del nostro territorio si potranno visitare: l’azienda Boeri a Taggia (Fasce Langhe, 70 Taggia), Ag Sanremo (via Armea 162, Sanremo) e Florcoop (Reg. San Bartolomeo, Via Ludovico Ariosto, 6) dalle ore 10 alle 12 (per prenotazioni inviare una e-mail a: sanremoinfiore2023@gmail.com). Ma non è tutto: ai clienti che soggiorneranno nella nostra città nel week-end del 25 e 26 marzo, verrà consegnato il souvenir “Sole di Sanremo” in tema con l'evento, ovvero una piantina coltivata nelle nostre colline.