Badalucco: Massimo Maggiari e il suo libro 'Leggere nel cuore - I segreti di un curandero' all'Art Gallery

Sabato prossimo, presso l’Art Gallery di Piazza Duomo a Badalucco, alle ore 18.00, Massimo Maggiari presenterà il suo ultimo libro 'Leggere nel cuore'. L'evento è organizzato dall'Associazione Up Arte di Badalucco in collaborazione con il Comune



"Massimo Maggiari, amico da anni della Valle Argentina - spiegano gli organizzatori -, è sempre una gradita presenza nel nostro piccolo paese, quest'anno presenta il suo ultimo libro che racconta del suo incontro con un curandero in Messico, “Leggere nel cuore”

Particolare di rilievo è che il curandero, Don Mateus, è di origine italiana!! Un diciottenne partito agli inizi degli anni ottanta per il Messico e non più tornato in Italia. Dato per scomparso dall'ambasciata italiana, don Mateus si addestra per anni nel deserto dove inizia il suo percorso seguendo un maestro locale disposto a fargli da guida.......

In quei luoghi sperduti, affollati solo di rovine spagnole e sacralità Huichol - il popolo di nativi della Sierra Madre che come i Tarahumara utilizzano nelle loro feste sacre il peyote, un cactus allucinogeno - don Mateus trova qualcosa di unico e di prezioso: la chiamata a quei segreti che possono essere utilizzati per fare del bene al prossimo, ovvero l'arte del curandero... Massimo Maggiari Badalucco ti aspetta!".