Italia-Monaco: Berrino (Fd'I), oggi a Roma primo incontro tra istituzioni per intergruppo parlamentare

Si è svolto oggi in Senato l'incontro tra deputati e senatori del Parlamento italiano con l'ambasciatrice monegasca Anne Eastwood e con Fulvio Gazzola, presidente dei Comuni con vestigia dei Grimaldi e sindaco di Dolceacqua. Tema dell'incontro è la nascita dell'intergruppo di amicizia tra Italia e Principato di Monaco, su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.



"Sono 34 i rappresentanti parlamentari italiani che hanno aderito all'intergruppo, dato che sono molte le realtà italiane che hanno contatti turistici oltre che legami con la famiglia dei Grimaldi, resa nota anche grazie all'associazione 'Comuni con vestigia dei Grimaldi' oggi qui rappresentata", ha spiegato il senatore Berrino durante l'incontro. "Tra Italia e principato di Monaco esistono, inoltre, solidi rapporti lavorativi in quanto circa settemila frontalieri partono da Sanremo, Bordighera e Ventimiglia per andare a lavorare nel Principato e molte aziende monegasche vivono e si sviluppano grazie alla manodopera italiana. Da questo nascono una serie di opportunità ma anche di problematiche, legate soprattutto ai trasporti e ai rapporti fiscali e lavorativi di chi vive in Italia ma lavora in uno stato europeo. In questo senso è fondamentale aver riavviato l'iter per la ratifica della Convenzione generale di sicurezza sociale tra Repubblica Italiana e Principato di Monaco iniziata nel 2021 dal ministro Orlando e che riprenderà nei prossimi mesi, su mia proposta, prima al Senato e poi alla Camera. In aggiunta a ciò, lavoreremo per incontrare una rappresentanza dell'assemblea parlamentare monegasca", ha concluso il senatore Berrino.