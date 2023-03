Partita di calcio per la Mensa dei Poveri di Sanremo: stasera il match tra Clero Diocesano e Azione Cattolica

"L'iniziativa, "Ragazzi, che squadra!", con tutto il dovuto rispetto, non è riferito tanto alle due squadre di calcio ma alla squadra dei quasi 80 volontari della Mensa "Primo Fiore" di Sanremo che da anni si impegnano esclusivamente a titolo gratuito per non far mancare nemmeno per un giorno un pasto caldo a circa 45/50 persone bisognose ogni giorno. Un servizio davvero encomiabile! - spiega il Diacono Riccardo della Pastorale dello Sport e del Tempo Libero della Diocesi di Ventimiglia San Remo - Questa partita si annuncia come l'evento sportivo benefico dell'anno, sarà bello partecipare per divertirsi, stare insieme, vedere del buon calcio e contemporaneamente fare del bene, devolvendo tutte le offerte che saranno raccolte, alla mensa dei poveri di Sanremo. Scendi in campo e facciamo squadra insieme per la solidarietà!"