La terza scuola 'Pastonchi' di Arma di Taggia ha vinto il progetto 'Biciscuola' per la Milano-Sanremo 2023

Il progetto didattico-educativo ‘Biciscuola’ promosso da RCS Sport e La Gazzetta dello Sport e rivolto agli studenti delle scuole primarie delle province interessate dalle tappe del Giro d’Italia e dalle Classiche del Grande Ciclismo, tra cui la Milano-Sanremo.

Giunta alla sua ventitreesima edizione, l’iniziativa è finalizzata ad avvicinare i giovani studenti al mondo del ciclismo e ai suoi valori e sensibilizzarli alla cultura dell’uso della bicicletta, affrontando contestualmente anche i temi dell’educazione alla sostenibilità. Il progetto è stata l’occasione per trattare anche il tema della sicurezza ed educazione stradale, con il supporto della Polizia di Stato, presente a tutti gli eventi con il pullman azzurro.

Le classi iscritte al progetto hanno ricevuto un kit contenente materiale didattico cartaceo e gadget da parte dei partner del progetto. Attraverso l’area riservata, insegnanti e bambini hanno avuto accesso ai contenuti multimediali per realizzare elaborati creativi da inviare in formato digitale alla Segreteria BiciScuola. Gli studenti hanno scelto tra vari temi – “Wolfie Cerca Lavoro”, “Consigli Green”, “Buon Appetito... A Km 0” e “Ciclismo Acrostico” – e li hanno sviluppati attraverso un disegno, un video, un cartellone o un racconto.

La classe vincitrice (una per ogni città di partenza e arrivo) è stata premiata sul palco della corsa e ha avuto la possibilità di vivere una giornata da vip per rendere ancora più memorabile l’esperienza dei giovani campioni di ‘BiciScuola 2023’. Come già avvenuto nelle passate edizioni, le scuole aderenti al progetto hanno ricevuto presso la loro sede una visita della Polizia Stradale, anche quest’anno partner del progetto, per una lezione di educazione stradale. Quest’anno la classe vincitrice premiata sul palco di arrivo della Milano-Sanremo è stata la classe terza dell’Istituto scolastico ‘Pastonchi’ di Arma di Taggia.