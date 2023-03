Sanremo: in Comune le premiazioni per il progetto di educazione stradale 'Guido bene, guido sicuro' (Foto e Video)

Si è concluso il progetto ‘Guido bene, guido sicuro!’ che il Comune di Sanremo, attraverso il Comando della Polizia Locale, ha organizzato per gli alunni del Liceo Cassini di Sanremo.

Il Liceo è la prima scuola a Sanremo nella quale il progetto è stato realizzato, allo scopo di diffondere tra i ragazzi le regole da seguire per la guida della moto in sicurezza. E’ attualmente in corso un progetto analogo con i ragazzi dell’Istituto E. Ruffini - D. Aicardi di Valle Armea. L’iniziativa è nata da una collaborazione tra istruttori della Federazione Motociclistica Italiana, personale della Croce Bianca di Imperia e la nostra Polizia Locale, con il patrocinio della Prefettura di Imperia.

E’ una modalità nuova per confrontarsi con i ragazzi su un tema molto importante, la sicurezza nella circolazione stradale alla guida delle moto, veicoli molto diffusi a Sanremo e, al tempo stesso, considerati “utenti deboli” in quanto più vulnerabili rispetto alle automobili in caso di incidente stradale. Per l’avvio del progetto è stata preziosa la grande collaborazione della Dirigente del Liceo, la Dott.ssa Mara Ferrero.

Gli studenti hanno seguito una prima parte teorica a scuola, dove un pool di tecnici ha illustrato le principali norme di comportamento al codice della strada e le conseguenze in caso di violazione, abbigliamento specifico e tecnica di guida, basi del primo soccorso.

Il secondo incontro si è svolto sulla passeggiata del Sud Est, trasformata per l’occasione in un circuito, è stata infatti chiusa al transito e riservata ad uso esclusivo: con moto elettriche, giubbotti con protezioni, caschi, i ragazzi hanno sperimentato quanto illustrato dai tecnici, imparando le corrette modalità di guida attraverso slalom tra birilli e percorsi guidati.

Questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a chi ha completato il corso. Sono anche stati estratti a sorte e regalati ai ragazzi tre caschi e accessori per la moto, omaggi di alcuni sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

Alla cerimonia hanno partecipato: il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande, il Consigliere Comunale Luca Lombardi, il Comandante della Polizia Locale di Sanremo Dott. Claudio Frattarola, la Dirigente del Liceo G.D. Cassini di Sanremo Dott.ssa Mara Ferrero, Livio Bellone e Roberto Sassone tecnici della Federazione Motociclistica Italiana e Davide Marino della Croce Bianca di Imperia.

Destinatari del progetto sono 221 studenti, suddivisi in quattro gruppi. Il progetto, promosso dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e dal Consigliere di opposizione Luca Lombardi è stato sostenuto dal Sindaco Alberto Biancheri e dalle scuole matuziane, oltre che dal Comando della Municipale, che si occupa dell’educazione stradale ai più giovani. E' stato patrocinato dalla Prefettura.