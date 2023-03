Sanità: in provincia carenza di medici in anestesia e rianimazione, Asl 1 continua la ricerca

I problemi legati ai ritardi sulle liste d’attesa per interventi e visite in Asl 1 ha spinto l’azienda sanitaria imperiese a cercare medici specializzati in anestesia e rianimazione, ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo.

Proprio per questo l’Asl 1 ha pubblica un avviso per la procedura comparativa per organizzare i colloqui, che serviranno a cercare medici, in modo da coprire un monte complessivo 540 ore mensili (massimo 30 accessi mensili da 6 ore per ciascun incaricato).

La speranza di Asl è quella, con l’arrivo dei nuovi medici, di ridurre la perdurante e notevole carenza di personale dirigente medico in anestesia e in rianimazione, sia per assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato. I medici che accetteranno saranno assegnati ai due reparti per 12 mesi e, a loro, sarà corrisposto un compenso lordo pari a 75 euro l’ora.

Ai medici sarà chiesta la formazione continua in riferimento alle attività proprie del profilo professionale richiesto e la flessibilità all’attività da svolgere nelle varie sedi territoriali dell’azienda. Ovviamente i medici non saranno dipendenti di Asl 1 ma forniranno una prestazione di lavoro autonomo.