Mobilità elettrica a rilento in provincia di Imperia: nel 2022 solo il 2,25% delle auto immatricolate è ‘green’

Spuntano le prime colonnine, per strada si sentono i primi sibili dei motori elettrici, ma le auto ‘green’ in provincia di Imperia sono ancora una rarità. Se i turisti, specie quelli del Nord Europa, sembrano aver abbracciato ormai da anni la causa della mobilità sostenibile, i residenti in questa porzione di Ponente non hanno recepito del tutto il messaggio e la conferma arriva dai dati di immatricolazione. Il mercato dell’elettrico stenta a decollare.

Nel 2022 sono state registrate solamente 70 auto elettriche, con un picco a luglio (11) e un trend negativo a febbraio e agosto (2). Il totale delle auto ‘tradizionali’ immatricolate lo scorso anno, invece, tocca quota 3.117 (in questo caso il picco è a settembre con 367) per una percentuale chiara: in provincia di Imperia, nel 2022, le auto elettriche immatricolate sono solamente il 2,25% del totale.

Una tendenza chiara che affonda le radici tra motivazioni banalmente culturali e una infrastruttura ancora non all’altezza: avere un’auto elettrica a Ponente non è semplice. Se gli spostamenti non sono del tutto proibitivi grazie al chilometraggio ridotto, più difficile è contare sull’appoggio di una rete che renda le ricariche rapide e facili. Alcune realtà dell’entroterra hanno investito sulle colonnine per ragioni strettamente turistiche, così come qualche Comune costiero ha iniziato a creare gli spazi per la ricarica. Ma è la proverbiale goccia nel mare. Per il momento in provincia l’auto elettrica è una buona soluzione solamente per chi ha la possibilità di ricaricare a casa, altrimenti gli svantaggi rischiano di avere la meglio nelle valutazioni pre acquisto.

Una flebile luce di speranza, però, arriva dai primi mesi del 2023. Complici, forse, l’incertezza in merito ai costi dei carburanti e le oscillazioni degli incentivi, tra gennaio e febbraio in provincia di Imperia sono state immatricolate 22 auto elettriche. Un notevole passo avanti rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma il bilancio finale arriverà solamente a dicembre.