L’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola: ”Da Regione Liguria una serie di misure per disoccupati senza limiti di età”

L’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola replica alla lettera della lettrice che lamentava la mancanza di corsi di formazione destinati ad utenti over 35.



“Voglio tranquillizzare la signora Parente su questo tema. Infatti, Regione Liguria sta mettendo in atto misure destinate ad un’utenza senza limiti di età. Dal bando Formare per occupare, al quale abbiamo destinato risorse per 5 milioni di euro, al bando per formare 600 Operatori Socio Sanitari su tutto il territorio ligure. Sempre senza limiti di età, abbiamo attivato le misure legate al programma GOL, alle quali Regione Liguria ha destinato 18 milioni di euro” - afferma l’assessore Marco Scajola che conclude: ”Dare un’opportunità lavorativa alle persone più mature è una priorità della nostra amministrazione, perché siamo consapevoli delle difficoltà che possono incontrare per entrare o rientrare nel mondo del lavoro. È possibile consultare tutte le opportunità formative attive in questo momento sul portale formazione lavoro di Regione Liguria: https://formazionelavoro.regione.liguria.it/