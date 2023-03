Disoccupazione nell'Imperiese, la segnalazione: "Corsi di riqualificazione solo per giovani, dove sono quelli per gli ultratrentacinquenni?"

Una lettrice ci ha scritto per fare una riflessione sulla disoccupazione.

"Vorrei aprire una riflessione sul fatto che quando si parla di disoccupati ci si riferisce sempre di giovani. Ho notato dal vostro giornale che corsi vari di riqualificazione sia fatti tramite sindacati che tramite i finanziamenti regionali hanno sempre lo stesso discrimine: un'età massima di 35 anni. Ma visto che per la presidente Meloni la gente è occupabile fino a 60 anni, dove sono i corsi per gli ultratrentacinquenni? Possibile che nessuno abbia nulla da dire al riguardo? Siamo la regione più vecchia d'Italia e non solo per i pensionati del nord che vengono a morire qui. I giovani che possono farlo se ne vanno. Beati loro" - sottolinea M. Cristina Parente.