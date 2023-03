Il mondo della floricoltura a confronto a Sanremo tra storia, presente e futuro (video)

Ha preso il via questo pomeriggio al Teatro della Federazione Operaia il ciclo di incontri dal titolo “Floricoltura e Agricoltura a Ponente” che si svilupperà da marzo a ottobre.

Il primo appuntamento “Storia, presente e futuro della Floricoltura in Provincia di Imperia”, moderato da Claudio Vaniglia, ha visto alternarsi i relatori: Roberto Ronco con “Nascita della coltura del fiore nel ponente ligure”, Fiorenzo Gimelli con “Ibridazione nel ponente ligure”, Giancarlo Cassini con “Il Mercato dei Fiori di Valle Armea”, Alessandro Lanteri con “La Floricoltura oggi”, Barbara Ruffoni con “La ricerca accompagna la Floricoltura”. Un focus completo su passato, presente e futuro di un comprato cruciale per l’economia ponentina. Presente anche l’assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Sara Tonegutti.

Il programma dei prossimi incontri, sempre alle 16 al Teatro della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi: venerdì 14 aprile “L’agricoltura mentre sfida la competizione internazionale affronta il cambiamento climatico: le opportunità per le imprese dal PSR e PNRR”; venerdì 12 maggio “Il sistema dei servizi tecnici per le imprese agricole del territorio”; venerdì 6 ottobre “Scuola e formazione in rapporto alle esigenze di uno sviluppo agricolo competitivo”.