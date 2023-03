Sanremo: mercato settimanale e cantiere piazza Eroi, Danieli (Alzati Italia) "Nuovo posteggio, più rischi che benefici"

"Il mercato del martedì e del sabato non è solo fonte di lavoro per gli ambulanti ma anche per i commercianti dell'Annonario e di tutta la zona di via Martiri e via Pietro Agosti, via Palazzo".



È quanto sottolineato da Roberto Danieli, rappresentante del movimento "Alzati Italia", in risposta a Fabrizio Sorgi di FIVA Confcommercio per quel che riguarda il confronto tra ambulanti e comuni, per riuscire a mantenere il mercato di Sanremo con l'inizio del cantiere per il nuovo parcheggio in piazza Eroi Sanremesi. "Il nuovo posteggio che il Comune vuole realizzare in piazza Eroi Sanremese porterà solo 100 posti auto in più. I rischi sono superiori ai benefici" - dice Danieli.

"Ringrazio Sorgi per la conferma a non volersi spostare da Piazza Eroi, per quanto riguarda il riferimento ai padrini politici... beh ci appare chiaro che siamo in ritardo" - conclude l'esponente di Alzati Italia.