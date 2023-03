Alzati Italia sbarca in Liguria: il movimento sovranista agli ambulanti di Sanremo "Non lasciate piazza Eroi"

Alzati Italia arriva anche in Liguria. Nella provincia di Imperia il referente è il sanremese Roberto Danieli, già rappresentante regionale e membro della direzione nazionale. "Abbiamo sedi comunali a Genova, Rapallo, Savona, Albenga e Sanremo" - sottolinea il rappresentante del movimento.

Si tratta di una associazione di connotazione politica, espressione dei valori sovranisti. Tra le battaglie di cui si fa promotrice Alzati Italia c'è quella per il ritorno all'indipendenza economico-monetaria dell'Italia. Quindi un allontanamento dall'Unione Europea, concetto che viene espresso anche nell'ambito della difesa della Costituzione italiana. Oltre a questi aspetti, vengono promossi anche: la difesa dei diritti delle persone e i progetti sul territorio che avvicinino la politica alla comunità.



A proposito di aspetti locali, Danieli interviene su una problematica del mercato degli ambulanti di Sanremo, legato al futuro cantiere in piazza Eroi Sanremesi. L'esponente dell'associazione politica afferma: "Alzati Italia invita tutti gli operatori del mercato a non lasciare la piazza perchè quel parcheggio non serve a nulla. Invito il sindaco ad evitare inutili capricci nell'interesse della città. I posteggi ci sono già, basterebbe usare piazza Colombo o deposito RT di San Martino, riorganizzando i servizi urbani".