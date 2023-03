Dagli ambulanti di Sanremo la risposta ad 'Alzati Italia', "Non ci servono padrini politici, è solo strumentalizzazione"

"Non vogliamo essere strumentalizzati e non abbiamo bisogno di padrini politici"

Così Fabrizio Sorgi, rappresentante di FIVA Confcommercio, in merito alle esternazioni di Roberto Danieli del movimento Alzati Italia (LINK) , circa il mantenimento del mercato degli ambulanti e dei lavori per il futuro nuovo parcheggio di piazza Eroi a Sanremo. Sorgi, rispedisce al mittente l'invito a non lasciare la piazza e spiega: "Oggi c'è un tavolo aperto con il Comune di Sanremo e c'è collaborazione. Un dialogo condiviso affinché possa esserci l'opera pubblica e si possa garantire la permanenza del settore che rappresento".

"Gli ambulanti sono perfettamente in grado di guardarsi le spalle da soli e non c'è bisogno di interferenze politiche sulla trattativa in corso con il Comune. - conclude Sorgi - Apprezziamo interesse ma ribadisco non vogliamo essere sventolati come una bandiera per una battaglia politica. La nostra priorità è salvare le imprese del mercato e il lavoro di queste famiglie".