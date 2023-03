Sanremo, incontro con Ursula Salghetti Piacenza su “Miss Ellen Ann Willmott ed il suo giardino di Boccanegra”

Incontro con la dottoressa Ursula Salghetti Piacenza, domani alle 16, nella sala consiliare del Museo Civico a Sanremo. Una lezione organizzata dall'Unitre-Università delle tre età Aps di Sanremo per l'anno accademico 2022-2023.

Ursula Salghetti Piacenza, attuale proprietaria di Villa Boccanegra, parlerà di “Miss Ellen Ann Willmott (1858 – 1934) ed il suo giardino di Boccanegra” e condurrà i presenti alla scoperta di una grande botanica e giardiniera, grande conoscitrice di piante e appassionata fotografa che acquisì nel 1905 la tenuta di Boccanegra a Latte, poco distante dai Giardini Botanici Hanbury. Fu membro della Royal Horticultural Society, prima donna membro della Linnean Society, insignita della prima Victoria Medal of Honour.

Ursula Salghetti Drioli Piacenza si è laureata alla Università di Pisa, in Scienze Naturali con la specializzazione in Biologia Marina Algologia. Dal 1974 al 1987 ha fatto ricerca sui popolamenti marini vegetali, presso il Centro Interuniversitario di Biologia Marina di Livorno. Negli anni seguenti ha focalizzato la sua attività su vivaismo e cura di giardini. È stata per due mandati presidente dell’AdiPA Associazione per la diffusione di piante per amatori, realizzando la mostra mercato Murabilia nella città di Lucca. È stata segretaria generale ed ora vicepresidente dell’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury. Cura e promuove il giardino di famiglia Boccanegra a Ventimiglia dove mantiene la collezione nazionale di Aloe e Pelargoni Sud Africani, ed introduce nuove piante da altri climi mediterranei del mondo: Sud Africa, California, Canarie.

È stata insignita dei seguenti premi:

• Premio Mario Calvino -Meridiana per il verde - Murabilia Murainfiore - Il Giardino

Fiorito

• Veitch Memorial Medal dalla Royal Horticultural Society Motivazione

• Premio Verdemente Murabilia Murainfiore

• Premio Gallesio Associazione degli Inquieti, con il marito Guido Piacenza.

Le lezioni:

VENERDI’ 13 GEN. Giulio Duvina: “Le rivoluzioni del 18^ secolo - rivoluzione industriale in Inghilterra e rivoluzione sociale in Francia”. VENERDI’ 20 GEN. Arch. Enrica Zinno: “Sempre nidificano le cicogne – Riscaldamento globale ed ambiente”. VENERDI’ 27 GEN. Giornata della Memoria – Prof. Gustavo Ottolenghi: “Dalla Shoa alle pietre d’inciampo”. VENERDI’ 3 FEB. Gianni Manuguerra : “ Sulla rotta di Ernest Shackleton : l’Endurance ritrovata”. VENERDI’ 10 FEB. Andrea Biondo e Magdalena Negro: La meravigliosa Valle Argentina – docufilm di Wildlife. VENERDI’ 17 FEB. Dott.ssa Loretta Marchi: “ Calvino, la scienza in famiglia e il caso della formica argentina”. VENERDI’ 24 FEB. Danila Allaria ed Ivano Ferrando: “La Val Roja e la Ferrovia delle Meraviglie”. VENERDI’ 3 MAR. Prof.ssa Antonella Squillace: “Ebraismo: una cultura in esilio. L’identità attraverso il femminile. La storia di Leah”. VENERDI’ 10 MAR. Dott.ssa Raffaella Fenoglio: “Eroine letterarie”. VENERDI’ 17 MAR. Dott.ssa Ursula Salghetti Piacenza: “Miss Ellen Ann Willmott (1858 – 1934) ed il suo giardino di Boccanegra”. MARTEDI’ 21 MAR. Martedì letterari al Casinò Municipale: Dott. Carlo Piano: “Il nuovo Ponte di Genova: una sfida tutta italiana“. VENERDI’24 MAR. Dott.ssa Paola Forneris: “Gli Inglesi e la Riviera: un’amicizia di lunga data”. VENERDI’ 31 MAR. Ornella Massa ed Alberto Locatelli: “Vacanze Romane: viaggio fotografico in una Roma insolita”.