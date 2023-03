"Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici": corso di qualifica a Vallecrosia e a Imperia

L’ATS CNOS FAP LT (Capofila) – SEI CPT IMPERIA – C.P.F.P. “G. PASTORE Srl”- Imperia – Jobel Soc. Coop. Sociale Sanremo - I.I.S. “G. Ruffini” Imperia - Università Degli Studi Di Genova, offre una bella opportunità a tutte le persone (giovani e non) occupati e disoccupati di età superiore a 18 anni, che hanno il desiderio di rilanciarsi sul mercato del lavoro ottenendo la qualifica di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici (cod. istat 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali). L’attestato è anche abilitante all’esercizio dell’attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 154/2016 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018.

Saranno realizzate due edizioni del percorso formativo, una a Vallecrosia presso la sede del Centro di Formazione CNOS FAP – Istituto Don Bosco e una ad Imperia presso il Centro G. Pastore. Complessivamente saranno selezionati 30 candidati.

Il corso rilascia otre l’attestato di qualifica, l’attestato relativo alla formazione obbligatoria della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 37) e l’attestato di formazione per l'uso Dpi 3° categoria/anticaduta.

Il percorso formativo è gratuito e finanziato dalla Regione Liguria e dal Fondo Sociale Europeo PNRR –Next Generation EU e dal PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione. Ha una durata di 600 ore, di cui 300 dedicate allo stage presso un’impresa del settore della manutenzione parchi, giardini. Le restanti 300 ore teorico/pratiche saranno dedicate all’acquisizione di molteplici competenze: tecniche, trasversali e anche professionali. L’attività pratica sarà sviluppata utilizzando degli scenari naturali unici: Giardini Botanici Hanbury, Giardini di Villa Ormond a Sanremo, Giardini Regina Elena a Sanremo, Parco Marsaglia a Sanremo, Villa Angerer a Sanremo, Villa Zirio a Sanremo, Giardino Storico di Villa Piacenza – Boccanegra a Ventimiglia, i Giardini Winter e Lowe a Bordighera.

"Il luogo in cui viviamo e il territorio in generale sono un’oasi di verde costituita da parchi e giardini pubblici e privati che richiedono una continua cura e manutenzione e necessita pertanto di risorse umane qualificate in grado di assicurare dei servizi di qualità" - sottolineano gli organizzatori.

I requisiti per la partecipazione alle attività formative, oltre alla maggiore età, in alternativa:

• diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale

• qualifica IeFP di Operatore Agricolo

• diploma IeFP di Tecnico Agricolo

• tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado

Il corso è aperto a tutti: occupati, disoccupati e inoccupati.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione è mercoledì 20 aprile alle 16,30. La selezione dei 30 partecipanti è fissata per i giorni 26 e 27 aprile, mentre l’inizio delle attività didattiche è programmato per la prima decade di maggio 2023.

Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda di iscrizione presso:

• CNOS FAP LT – Istituto Don Bosco Via Col. Aprosio, 433 - Vallecrosia (IM), tel. 0184/256762, scaricarla dal sito web www.cnosvallecrosia.it oppure richiederla via mail a segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it - a.rosato@cnos-fap.it.

• C.P.F.P. G. Pastore Srl Via Delbecchi, 36 - Imperia tel. 0183/76231 o scaricarla dal sito web www.centropastore.it

• SEI CPT Via Privata Gazzano, 24 - Imperia tel. 0183/710947 o scaricarla dal sito web www.seicpt.it

Per maggiori informazioni sul corso è possibile contattare i numeri sopra indicati nei seguenti orari:

Lunedì: dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 16:30;

Martedì: dalle 9 alle 14;

Mercoledì: dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 16:30;

Giovedì: dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 16:30;

Venerdì: dalle 9 alle 12:30.