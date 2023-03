Ventimiglia: visita guidata al cantiere dell’allestimento multimediale 'oltremare' al Forte dell’Annunziata

Si terrà domani la seconda giornata di 'cantiere aperto' al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, bene di proprietà regionale, dove sono in corso i lavori per la realizzazione dell’allestimento multimediale ‘Oltremare’. L’intervento ha portato alla riqualificazione di due locali all’interno della fortezza che domina la città e il mare, nell’ambito del progetto Interreg Alcotra Pitem Pa.C.E. volto a valorizzare il patrimonio culturale transfrontaliero, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo intervento – commenta il presidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti – perché si tratta dell’ennesimo passaggio di un percorso di valorizzazione dell’immenso e variegato patrimonio culturale, storico e artistico della nostra regione. Riappropriarsi di spazi che rappresentano un tassello importante della storia delle nostre città e che oggi tornano ad animarsi, divenendo nuovamente centrali e attrattivi, significa creare veri catalizzatori di uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità. In più, questo nuovissimo allestimento è l’esempio perfetto di un utilizzo intelligente degli strumenti digitali, che porta ad una connessione virtuosa tra cultura e tecnologia, sempre più importanti nell’avvicinare ampie fasce di popolazione al patrimonio culturale”.

Grazie anche alla collaborazione del museo archeologico Girolamo Rossi, al mattino le visite saranno riservate agli alunni delle scuole del territorio, mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, il cantiere sarà aperto al pubblico in anteprima. I visitatori potranno quindi fare un viaggio ‘dietro le quinte’ dei lavori di allestimento delle sale, accompagnati per l’occasione dai tecnici e dagli allestitori degli spazi, pronti a rispondere a tutte le domande e le curiosità.

La prima sala al piano superiore avrà la funzione di accoglienza e comprende un locale cucina dal quale, durante futuri eventi, sarà possibile gustare piatti tipici della cucina dell’estremo ponente ligure. Al piano inferiore, invece, sta nascendo uno spazio multimediale, che sarà composto da due aree all’interno dei quali il visitatore potrà immergersi in un affascinante gioco di luci e proiezioni 3D.

In quest’ambiente, il visitatore potrà selezionare uno dei racconti fra quelli proposti e vedrà i personaggi del racconto stesso prendere forma intorno a lui, animando così lo spazio per un’esperienza davvero coinvolgente e immersiva, grazie all’allestimento progettato e realizzato dall’azienda milanese TheBuss.