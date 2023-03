Sanremo: serata all’insegna della ‘Magia’ con Luca Bono al Casinò matuziano

Calendario eventi sempre più esclusivo al Casinò di Sanremo. Dopo essere stato acclamato lo scorso anno, dopo aver ricevuto applausi e richieste di bis dai migliori clienti torna al Biribissi della Casa da Gioco sanremese, sabato 18 marzo, Luca Bono, da tutti considerato l’enfant prodige della magia italiana. Il suo primo importante riconoscimento lo conquista a soli 17 anni con la vittoria al Campionato Italiano di Magia; due anni dopo si aggiudica il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar dell’illusionismo.

Da allora i successi si susseguono: fa televisione e gira il mondo con Arturo Brachetti, prendendo parte al tour di Brachetti and Friends e agli spettacoli Comedy Majik Cho e Brachetti che sorpresa! portati in scena per 450 date in Canada e in Europa.

Luca Bono, illusionista affermato a livello internazionale, è giustamente considerato tra i talenti magici più interessanti della sua generazione, capace di entrare in contatto con il pubblico e favorire interattività e la partecipazione diretta mantenendo il fascino, lo stupore e la sorpresa, che l’illusionismo riesce sempre a suscitare. Saprà sorprendere i clienti della Casa da Gioco presentando uno spettacolo, su invito, incentrato sulla meraviglia di numeri unici ed originali. Per informazioni tel 0184 595260/266.