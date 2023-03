Castellaro: al Golf Resort un convegno promosso dal gruppo Cozzi Parodi sul risparmio energetico

Si svolge domani pomeriggio alle 17, al Castellaro Golf Resort, il convegno promosso dal Gruppo Cozzi Parodi, per discutere il tema dell’etica del risparmio energetico.

Sono invitate al convegno le piccole, medie e grandi imprese del nostro territorio i comuni e la provincia, guidati dalla Regione a riflettere insieme su quali siano le concrete possibilità di fare la nostra parte nella salvaguardia del nostro pianeta da un lato e creare economia di scala dall’altro.

“Vogliamo parlarne insieme – dicono gli organizzatori - perché crediamo che la chiave di lettura di questo impegno siglato col pianeta sia nella nostra terra e nel nostro mare e nel nostro clima. Parleremo di come usare un impianto di desalinizzazione dell'acqua marina per irrigare i nostri uliveti, come sfruttare la copertura solare di cui la Liguria gode per tutto l'anno per implementare l'utilizzo del fotovoltaico negli uffici e nelle case, come dirigere gli sforzi inerenti allo smaltimento dei rifiuti per dare vite a nuove strategie produttive, dare vita alle comunità energetiche e molte altre ancora… è questo il mindset, è questo l'obiettivo che il Gruppo Cozzi Parodi vuole promuovere sul e col territorio. Crediamo che il cambiamento sia possibile solo se condiviso; che, in un momento storico fragile e mutevole come l'attuale, l'unione delle forze sia il solo modo per combattere una minaccia che si erge da due fronti: quello ambientale, che ci hanno già ampiamente illustrato, e quello economico, con il rincaro sempre più asfissiante dei costi legati all'energia dovuti al conflitto russo-ucraino e alle sue conseguenze sul panorama internazionale”.

Al convegno parteciperanno: il Presidente dell’Autorità Portuale di Genova, il Dottor Paolo Emilio Signorini, con l’Assessore Regionale Dottor Marco Scajola, in rappresentanza della Regione, con il Prefetto della Provincia di Imperia S.E. Dottor Valerio M. Romeo, con il Professor Sergio Olivero Energy Center-Politecnico di Torino, e con il Presidente e i Sindaci della nostra Provincia. Il dibattito sarà moderato dal Dottor Raoul De Forcade, giornalista de Il Sole 24 ore. Nel corso del dibattito sarà proiettato un video messaggio del Professor Cingolani, esperto per l’energia dell’attuale Governo.