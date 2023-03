Ventimiglia, assemblea generale straordinaria sulla strada di scorrimento: invitati anche i candidati sindaco

Il comitato di quartiere di San Secondo a Ventimiglia organizzerà un’assemblea generale straordinaria, aperta ai residenti del quartiere, incentrata sulle criticità rappresentate dalla destinazione di via San Secondo a "strada di scorrimento" per la città di confine. L’appuntamento è previsto sabato 25 marzo alle 15 nel salone interno del Santuario di San Secondo. "Alla riunione e allo scontato dibattito, che ne seguirà, sono stati invitati anche i candidati sindaci in lizza nella tornata elettorale del 14 maggio ed eventuali loro collaboratori” - svela il presidente del comitato di quartiere di San Secondo Pippo Russo - “Questo comitato ritiene prioritaria per la sicurezza e la vivibilità della zona la ricerca di una soluzione per il fondamentale problema legato alla destinazione di via San Secondo a strada di scorrimento per la città di Ventimiglia”.

“Abbiamo inviato una nota ufficiale ai candidati sindaci e ai loro portavoce in merito a questa fondamentale questione, sulla quale i residenti non vogliono e non possono derogare. I candidati sindaco potranno illustrare ai presenti le iniziative che, insieme ai loro collaboratori, vorranno intraprendere per l'implementazione del livello di sicurezza della zona. Un intervento di questo genere, per quanto ovvio, dovrà essere cospicuo e garantito prima dell'apertura di un eventuale varco nel realizzando parcheggio, il quale presumibilmente farà confluire ulteriore traffico su una via, che già al momento non garantisce sicurezza alcuna a chi la dovesse percorrere, soprattutto a piedi” - fa sapere Russo - “Come detto, ripetuto ed anche messo per iscritto, questo comitato non si oppone per questioni di principio alla nuova destinazione di via San Secondo a 'strada di scorrimento’, secondo quanto pianificato a chiare lettere dalla passata amministrazione, ma trova assurdo, denso di pericolo ed assolutamente non congruo alle future esigenze di utilizzo la struttura stradale della via nella sua attuale configurazione. Si tratta di un percorso stretto e tortuoso, con ampi tratti del suo tracciato piuttosto sconnesso, non illuminato a dovere, con segnaletica insufficiente e soprattutto per la massima parte privo di marciapiede da entrambi i lati”.

“Già adesso sarebbero necessari cospicui interventi per l'accrescimento del livello di sicurezza: occorre infatti tener conto che da decenni non viene realizzata alcuna opera per il miglioramento e l'allargamento della carreggiata, che in pratica è sempre rimasta la stessa. A questo punto riteniamo che non si possa indugiare ulteriormente, bensì che si debba predisporre un piano preciso e dettagliato di opere, che cambino profondamente la realtà di via San Secondo. Anche in questo caso pretenderemo un impegno serio e specifico da parte degli aspiranti amministratori pubblici cittadini, i quali dovranno indicare con chiarezza quali siano gli interventi previsti e i loro tempi certi di realizzazione" - sottolinea Russo - “Non dimentichiamo che una configurazione della principale arteria del quartiere, secondo le modalità indicate dalla precedente giunta comunale, costituirebbe per la nostra zona una pesante realtà destinata a durare per anni e anni: potrà essere superata solamente dalla realizzazione della famosa Aurelia bis, i cui tempi d'esecuzione attualmente non si possono neanche minimamente teorizzare”.

“Parlando con alcuni residenti della zona, ci siamo però resi conto di come molti di loro non abbiano ancora ben presente la reale portata della questione. Molti pensano che l'ultimazione del parcheggio limitrofo a corso Genova e l'apertura della relativa strada di servizio non siano in connessione con la conseguente realizzazione di fatto di una 'strada di scorrimento', utile ad evitare gran parte del centro cittadino e del traffico che spesso lo caratterizza. Tutto questo senza contare la possibilità di evitare in certi casi tutti i tre famosi semafori del modello T-Red recentemente installati in città" - mette in risalto Russo - “Per questo motivo e per una maggiore comprensione di tutta la vicenda mostriamo uno screenshot, ricavato da Google Maps, sul quale con una riga di colore arancione abbiamo cercato di tracciare quello che sarà il percorso complessivo di questa ormai famosa nuova 'strada di scorrimento' di Ventimiglia, un vero e proprio surrogato di tangenziale o, scherzandoci un po' sopra, 'Aurelia bis dei poveri'. In pratica, partendo addirittura dal teatro romano, si percorrerebbe un corposo rettilineo lungo quasi un chilometro, si raggiungerebbe via Scalo Merci, si imboccherebbe poi il nostro cavalcavia e percorrendo tutta via San Secondo e utilizzando il Sottopasso di Santa Marta si giungerebbe in Largo Torino o, in alternativa, addirittura in via Tenda. Inutile ricordare e sottolineare il volume di traffico considerevole e del tutto sproporzionato alla sua struttura che la via principale del quartiere dovrebbe sopportare”.

Il comitato di quartiere di San Secondo aveva già inviato una lettera nel novembre del 2021 all'allora sindaco Gaetano Scullino in merito al progetto di destinare la principale via del quartiere a ‘strada di scorrimento' per la città. “Si trattava di un testo contenente le richieste per elevare il livello di scurezza di tutta la via: particolarmente importante il riferimento alla realizzazione del marciapiede per tutta la lunghezza del suo tracciato, come peraltro sottolineato dalla stessa polizia locale" - spiega Russo - “Il parcheggio, che prenderà corpo nell'area ferroviaria limitrofa a corso Genova, in posizione parallela al medesimo corso, nella parte orientale della città di Ventimiglia è un'opera importante, che permetterà a residenti ed ospiti di usufruire di un numero di stalli che dovrebbe oscillare fra le 850 e le 900 unità, con immaginabile assoluto beneficio per la viabilità urbana e di conseguenza la vivibilità di tutta la città. Com'è risaputo, parallelamente alla costruzione di sì ampio parcheggio, verrà naturalmente predisposta una strada di servizio a doppio senso di marcia. Quest'ultima sarà finalizzata in primo luogo a raggiungere le postazioni di stallo, ma contestualmente costituirà per ovvie ragioni una vera e propria alternativa alla sottostante statale Aurelia. In altre parole, via San Secondo diventerebbe una sorta di mini-tangenziale nord o di surrogato di Aurelia-bis, in attesa della realizzazione di un'opera di più ampio respiro. È indubbio che il conformarsi di una simile situazione costituirebbe una notevole opportunità per il miglioramento delle condizioni della viabilità in una larga parte della città, fatto questo che naturalmente ci conforta. Al tempo stesso è pero innegabile che in via San Secondo si riverserà sicuramente una mole di traffico, per la quale la stessa non è assolutamente preparata. Avevamo perciò proposto dei suggerimenti, finalizzati a rendere la via chiaramente meglio percorribile e decisamente più sicura: l'allargamento, ove possibile, della carreggiata, in particolare a valle fra il civico 45 (Condominio "Orizzonte") e l'incrocio con via degli Ulivi; la realizzazione di un marciapiede lungo tutta via San Secondo, chiaramente nei tratti in cui esso non è presente; il potenziamento della segnaletica e dell'illuminazione ove la stessa risulti ancora carente, come all'altezza dell'incrocio con via Bandette; il controllo sistematico della velocità e, in generale, del rispetto del Codice della Strada in tutta la zona; la riasfaltatura del sedime stradale, ove necessario. Si tratta di opere ineludibili se si vuole garantire agli automobilisti e, soprattutto, ai pedoni un accettabile livello di sicurezza e al tempo stesso una migliore vivibilità della zona".