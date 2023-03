Strada di scorrimento a Ventimiglia, il comitato di quartiere di San Secondo convoca un’assemblea generale straordinaria (Foto)

Il comitato di quartiere di San Secondo a Ventimiglia organizzerà un’assemblea generale straordinaria incentrata sulla destinazione della via San Secondo a 'strada di scorrimento'. L’appuntamento è previsto sabato 25 marzo alle 15 presso la sala del santuario di San Secondo.

“Vista la delicatezza della situazione che si sta venendo a formare riguardo la futura viabilità nel quartiere, abbiamo deciso di anticipare di molto l'assemblea annuale aperta a tutti i residenti della zona. La riunione sarà particolarmente importante in quanto avrà come unico argomento l'ammodernamento di tutta via San Secondo e gli interventi necessari per renderla più confortevole e soprattutto più sicura nella prospettiva della sua destinazione a ‘strada di scorrimento’ a nord di Ventimiglia, com'era risultato dalle intenzioni espresse dalla Giunta comunale poi decaduta e come risulta essere sempre più evidente dall'avanzamento dei lavori per la realizzazione del mega-parcheggio limitrofo a corso Genova” - svela il presidente del comitato di quartiere di San Secondo Pippo Russo - “All'incontro verranno invitati tutti i candidati che saranno in lizza per rivestire la carica di sindaco della città di Ventimiglia in occasione delle prossime elezioni comunali previste a maggio. Sarà un'occasione unica per un confronto diretto con gli aspiranti amministratori cittadini su un problema così delicato e si avrà l'opportunità, per chi lo desideri, di rivolgere direttamente domande e chiedere chiarimenti agli esponenti politici presenti. Per questo motivo e per le forti implicazioni future che la nuova realtà avrà per l'intero quartiere, i residenti sono invitati a partecipare davvero numerosi alla riunione, che rappresenterà un momento qualificante per la nostra vita associativa. Riteniamo che questo metodo di contatto diretto risulti il sistema più efficace per evidenziare le nostre perplessità sulle prospettive di utilizzo di via San Secondo come 'strada di scorrimento' per Ventimiglia, una sorta di surrogato di Aurelia bis o di tangenziale nord, che a noi pare assolutamente insostenibile”.

“Nella circostanza avremo anche il piacere di procedere alla proclamazione di 'Consigliere Onorario' di alcuni nominativi che in passato, ricoprendo la carica ordinaria, si sono particolarmente distinti nell'attività di sviluppo ed accrescimento materiale e socioculturale del quartiere” - fa sapere Russo.

“Solo la nostra compattezza potrà permetterci di conseguire il miglior risultato possibile riguardo ad una vicenda così importante e delicata per il futuro del quartiere, quale quella riferita all'utilizzo di via San Secondo come alternativa all'Aurelia” - conclude il presidente del comitato di quartiere di San Secondo.