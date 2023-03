Camporosso, municipio chiuso al sabato. Gibelli: "Giorno con bassissima affluenza in Comune" (Foto e video)

“Abbiamo chiuso il comune il sabato per adeguarci al contratto collettivo nazionale del lavoro che dispone in maniera inequivocabile che la settimana lavorativa dei dipendenti pubblici sia distribuita su cinque giorni settimanali; quindi, abbiamo deciso di fare dal lunedì al venerdì. Una scelta che si allinea con gli altri comuni costieri della provincia di Imperia. Inoltre, il sabato vi è una bassissima affluenza in Comune, per esempio nell'ufficio demografico, che è il più frequentato, negli ultimi quattro mesi si sono registrate soltanto 70 presenze di persone che hanno richiesto una nuova carta d'identità e la maggioranza sono cittadini non residenti a Camporosso” - sottolinea il sindaco di Camporosso Davide Gibelli riferendosi al nuovo orario di apertura degli uffici e dei servizi del comune che entreranno in vigore da lunedì prossimo.

La principale novità riguarda, appunto, la chiusura degli uffici al sabato e l’apertura il martedì pomeriggio, fatta eccezione per il solo ufficio di polizia locale, che manterrà gli attuali orari. “I nuovi orari di apertura al pubblico, decisamente più estesi rispetto a quelli attuali, sono stati articolati per garantire il migliore servizio ai cittadini e all’utenza tutta. Gli uffici comunali rimangono comunque disponibili al sabato su appuntamento nel caso di specifiche esigenze dell’utenza non compatibili con gli orari programmati” - sottolinea il sindaco Gibelli.

I nuovi orari saranno in vigore dal 13 marzo al 31 maggio, in via sperimentale. “E' una prova ma non si può lasciare aperto il sabato e chiudere il lunedì per essere sempre pronti in caso di comunicazioni da parte di enti vari. C'è necessità negli altri giorni di confrontarsi con gli altri uffici pubblici, perciò non è pensabile scegliere un giorno diverso da quello del sabato” - dice il primo cittadino rispondendo alle dichiarazioni dell’ex vicesindaco Maurizio Morbito.

Ecco gli orari di apertura degli uffici del comune:

Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì dalle 15 alle 17:30;

Ufficio Cimitero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì dalle 15 alle 17:30;

Ufficio Polizia locale lunedì, mercoledì e sabato dalle 11 alle 13;

Ufficio Anagrafe e Stato civile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì dalle 15 alle 17:30;

Ufficio Tributi lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 martedì dalle 15 alle 17:30;

Ufficio Ragioneria lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 1, il martedì dalle 15 alle 17:30;

Ufficio Servizi generali lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì dalle 15 alle 17:30;

Ufficio Servizi sociali per colloqui con assistenti sociali si riceve su appuntamento il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11, il martedì dalle 15 alle 17:30. Lunedì e venerdì si svolge servizio ricarica crediti refezione scolastica;

Ufficio Edilizia privata, i tecnici sono ricevuti su appuntamento il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 17:30;

Ufficio Lavori pubblici lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì dalle 15 alle 17:30;

Ufficio Commercio e Manifestazioni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, martedì dalle 15 alle 17:30.