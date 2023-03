Camporosso, municipio chiuso al sabato. Morabito: "Il sindaco e la giunta ci ripensino" (Foto e video)

A partire da lunedì prossimo entrerà in vigore il nuovo orario di apertura degli uffici e dei servizi del comune di Camporosso. La principale novità riguarda la chiusura degli uffici al sabato e l’apertura il martedì pomeriggio, fatta eccezione per il solo ufficio di polizia locale, che manterrà gli attuali orari.

Una disposizione che deriva da un adeguamento al contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale prevede che l’orario dei dipendenti pubblici sia distribuito su cinque giorni settimanali. “Non si discute il contratto collettivo nazionale di lavoro ma il modo in cui è stata comunicata la notizia ai cittadini. La comunicazione non si può fare solo con un post su Facebook e una comunicazione sulla porta del comune senza un confronto diretto prima con i cittadini. E' irrispettoso verso i cittadini" - dichiara Maurizio Morabito, ex vicesindaco e attuale consigliere comunale di Camporosso - "Abbiamo un grandissimo numero di frontalieri che hanno tante problematiche e per loro l'unico giorno per andare in comune è per forza il sabato, visto che per loro risulta difficile prendersi un permesso dal lavoro per venire in settimana. Ho sempre lavorato con Fai per la copertura sanitaria per i frontalieri. Ogni volta che dovevano fare un esame dovevano prendersi un giorno, ora invece grazie al mio intervento insieme al Fai siamo riusciti a creare una convenzione".

Il nuovo orario sarà valido, in via sperimentale, dal 13 marzo al 31 maggio. ”Il contratto collettivo parla di cinque giorni settimanali ma non dice che il sabato deve essere escluso. Durante la pandemia abbiamo già avuto chiusi gli uffici e ora il sindaco decide di chiudere il comune di sabato quando è sempre è stato aperto in questi anni, non è una cosa giusta per me e dopo tre giorni dalla comunicazione la popolazione è in subbuglio perché anch'essa non la considera una cosa giusta" - sottolinea Morabito appoggiato dai consiglieri comunale Enzo Freno e Domenica Arsì - "Noi proponiamo che i dipendenti comunali facciano una turnazione per tenere il comune aperto al sabato. Staranno poi a casa il lunedì o un giorno che preferiscono. Bisogna cercare di fare la turnazione perché il sabato per me per tutti i cittadini è indispensabile. Se non è possibile la turnazione allora si deve aprire il sabato tutto il giorno e poi i dipendenti staranno a casa un giorno a settimana. Chiudendo al sabato si terrà aperto al martedì pomeriggio e di conseguenza il comune dovrà cercare di pagare i buoni pasto ai dipendenti che sarà perciò una spesa in più per le casse comunali, perché andrà a costare dai 15 ai 20mila euro annui. Una spesa che si potrebbe evitare. E’ un bel regalo in negativo da parte del sindaco e della Giunta e spero che i cittadini il prossimo anno, quando si andrà a votare, se lo ricorderanno“.

Morabito ha realizzato un sondaggio social per coinvolgere i cittadini ai quali ha chiesto se erano favorevoli o contrari alla chiusura del comune di Camporosso il sabato. “C'è un sondaggio sulla mia pagina Facebook 'Camporosso Morabito informa e segnala' che sta andando molto bene. Su 193 voti, la maggior parte delle persone che ha risposto al sondaggio ha sottolineato che è contrario alla chiusura al sabato. Se in pochi giorni non si prende atto della situazione farò una petizione popolare o qualsiasi cosa che possa far fare un passo indietro al sindaco e alla Giunta”- annuncia Morabito.