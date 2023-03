La Croce Verde Intemelia alle 'Biancheri' per l'iniziativa “A scuola con la verde”

Questa mattina la Croce Verde Intemelia era presente alle scuole 'G. Biancheri' di Ventimiglia per l'iniziativa “A scuola con la verde”, un progetto che vede impegnate varie figure dell'ente, con l'obiettivo di portare le nozioni fondamentali del soccorso e del suo funzionamento nelle classi del complesso.



“È stata rilevata grande partecipazione attiva da parte di studenti e professori, i quali hanno potuto affrontare quanto spiegato sia nella teoria che nella pratica - dichiarano dalla Croce Verde Intemelia - in particolar modo si ringrazia per la fiducia e la collaborazione la dirigente Antonella Costanza, il fiduciario Teodoro Panetta ed il Prof. Giuseppe Sciovè. Grazie per la disponibilità agli istruttori Lorenzo Galluccio, Manuela Piottoli e Simone Vacca, ai soccorritori Iacopo Favaloro, Mirella Fazzolari e Simone Feroldi, e alla terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva Alessandra Sardi”.