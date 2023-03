Imperia: Confartigianato dona all’istituto Marconi un’attrezzatura e una targa in memoria di Andrea Cragnolini

Una targa in memoria di Andrea Cragnolini, dirigente della Confartigianato prematuramente scomparso alcuni anni fa, è stata consegnata all’Istituto Marconi di Imperia al termine del percorso formativo sulla professione di Carrozziere.

Alla cerimonia hanno partecipato i genitori Antonio e Loredana, il Presidente di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi, i dirigenti dell’Istituto scolastico, e Sandro Bazzano e Giancarlo Micolucci che hanno tenuto le lezioni del corso.

“Andrea Cragnolini, con il quale ho condiviso molti momenti lavorativi, era soprattutto un amico – ha dichiarato Donatella Vivaldi – E’ stato quindi importante e allo stesso tempo emozionante ricordarlo in questa occasione. Sono felice che i ragazzi si siano avvicinati a questo primo corso, che auspico possa svilupparsi ulteriormente in futuro. Questa formazione potrà infatti dare ai ragazzi nuove opportunità lavorative, perché c’è grande richiesta di queste figure professionali”.

Le lezioni, proposte dalla Confartigianato Imperia in collaborazione con L'IIS G. Marconi, si sono articolate da ottobre a marzo ed hanno visto il coinvolgimento degli studenti delle classi III, IV e V del professionale di manutenzione e assistenza tecnica, articolazione mezzi di trasporto. Il percorso extra scolastico è stato tenuto dai titolari delle due carrozzerie della zona Ferriere, la Carrozzeria Drocco di Via Buonarroti e l'Autocarrozzeria Mela del Lungomare Vespucci. Le lezioni teoriche sono state accompagnate da una corposa parte pratica per incrementare le abilità manuali degli studenti, in quella che può essere considerata una vera e propria arte.

"Sono molto soddisfatto per la riuscita di questo corso, organizzato per la prima volta in provincia di Imperia grazie alla Confartigianato e all’Ipsia – ha detto Sergio Camillò, presidente della categoria autoriparatori della Confartigianato - Il problema della carenza di figure professionali quali i verniciatori è molto sentita in provincia e con questo progetto si potrà aiutare in futuro una categoria che non ha molto ricambio generazionale".

“Grazie alla Confartigianato e all’Istiuto Marconi per questa opportunità – hanno aggiunto Sandro Bazzano e Giancarlo Micolucci – Durante il corso i ragazzi si sono dimostrati molto attivi ed interessati alle lezioni proposte”.

In occasione della consegna degli attestati finali del corso la Confartigianato ha quindi voluto ricordare il membro di Giunta Andrea Cragnolini, allievo dell’ L'IIS G. Marconi di Imperia, donando un’attrezzatura che è stata utilizzata durante il corso e che potrà essere poi in uso agli studenti negli anni a venire.

Un ringraziamento è stato rivolto a Garage Impero Autoriparazioni e all’impresa ‘Maestri Spa che ha erogato di un corso levabolli, per intervenire sulle carrozzerie in caso di grandinate, nella Maestri Academy, offrendo poi uno stage per l’alunno più meritevole che verrà segnalato.