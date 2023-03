Giornata mondiale del rene: nella nostra provincia due appuntamenti per i cittadini a Imperia e Bordighera

Anche Asl 1 scende in campo per la Giornata mondiale del rene di oggi, organizzando due appuntamenti per la cittadinanza.

A Bordighera in via Vittorio Emanuele II (presso Palazzo del Parco) banchetto informativo per sensibilizzazione e mini screening, dalle 9 alle 13 e ad Imperia in piazza San Giovanni un banchetto informativo per sensibilizzazione e mini screening, dalle 10 alle 16. Entrambi gli eventi sono in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. La Giornata Mondiale del Rene si svolge ogni anno. In tutto il mondo si contano molte centinaia di eventi: dall’Argentina alla Malesia, dal Giappone all’Italia.

Tutto ciò, per creare consapevolezza per assumere comportamenti preventivi, consapevolezza dei fattori di rischio, consapevolezza su come vivere con una malattia renale. Una grande, articolata iniziativa per salva-guardare la salute dei reni di tutti.