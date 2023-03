Sanremo: in Comune la premiazione della challenge “Violi...AMO” per le scuole

Promossa dal Centro antiviolenza provinciale ISV in collaborazione con il Lions Club Sanremo Matutia proprio in occasione dell’8 marzo, “Giornata internazionale della donna”, questa challenge vuole far riflettere i ragazzi sui temi del rispetto e dell’amore. Gli istituti scolastici hanno presentato disegni e scritti inerenti al tema della violenza di genere con l'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e responsabilizzare circa questo gravissimo fenomeno che, purtroppo, ogni anno coinvolge molte donne sfociando, in taluni casi, nel femminicidio.