Imperia: Confesercenti ha aperto oggi nella sede di via Bonfante lo sportello 'Progetto Futura'

La Confesercenti provinciale di Imperia ha aperto oggi lo sportello ‘Progetto Futura’. Tutto è nato dopo la conferenza sulla certificazione di ‘Parità di Genere’, organizzata lo scorso 9 febbraio all'Hotel Rossini a Imperia.

Confesercenti ha quindi deciso di creare un punto di riferimento provinciale con apertura di uno sportello dedicato alla parità di genere, che fornirà informazioni e supporto alle aziende interessate alla certificazione.

Lo sportello, nella sede di via Bonfante 29 e gestito da personale altamente qualificato, in collaborazione con Impresa Donna Confesercenti, coordinato da Fulvia Proia della Cooperativa sociale di comunità "Pollaio Aperto" e Rosella Scalone consulente comunicazione di parità di genere e sostenibilità della Diellemme srl, offrirà consulenza e informazioni dettagliate sulle modalità di adozione della Certificazione di Parità di Genere, introducendo le aziende alle opportunità e ai vantaggi che offre.

La data scelta è stata chiaramente quella dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. In questo modo, Confesercenti ha voluto confermare il proprio impegno per la promozione della parità di genere sul posto di lavoro, offrendo alle aziende una guida pratica e completa per l'adozione della ‘Certificazione di Parità di Genere’.

"Siamo molto orgogliosi – ha detto il Presidente di Confesercenti Ino Bonello - di annunciare l'apertura di questo sportello dedicato alla parità di genere. Confesercenti ha sempre avuto a cuore le tematiche sociali e quelle legate al mondo del lavoro, e con questo nuovo Point siamo pronti ad offrire alle aziende un supporto concreto nella comprensione e nell'adozione della Certificazione di Parità di Genere”.

L'apertura dello sportello rappresenta un passo importante nella promozione della parità di genere sul posto di lavoro, un obiettivo sempre più urgente e necessario per favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aziende.