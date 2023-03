Vallecrosia: l’amministrazione Biasi a Genova per il convegno organizzato dal Cnos Fap

Questa mattina il vicesindaco Marilena Piardi, l’assessore Patrizia Biancheri e il consigliere Denis Perrone di Vallecrosia hanno partecipato al convegno 'Formare i giovani per generare futuro: alleanze vincenti nel mondo del lavoro' organizzato per i 150 dei Salesiani a Genova.



“L’opera Don Bosco è una realtà importante per il nostro territorio, per limitare la dispersione scolastica e per lo sviluppo socioculturale e produttivo, non solo di Vallecrosia, ma di tutto il comprensorio", afferma il vicesindaco Piardi, che prosegue - "È stata un’intesa mattinata di confronto sul tema della formazione. L’amministrazione comunale ringrazia il Cnos Fap per la proficua collaborazione instaurata in questi anni e per l’eccezionale lavoro che svolge quotidianamente sul nostro territorio. Un ringraziamento anche all’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, per l’accoglienza che ci ha riservato e per l’intervento ricco di spunti interessanti”.