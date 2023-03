Dal 3 al 5 marzo un ricco fine settimana all'insegna della mobilità transfrontaliera in bicicletta

Si annuncia ricco di iniziative il fine settimana del 3-5 marzo per la chiusura di EDUMOB2, il progetto Interreg co-finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA, finalizzato a favorire la mobilità di residenti e turisti sul territorio di confine tra la Liguria e la regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Oltre a numerose azioni formative e informative, il progetto EDUMOB2 ha permesso la realizzazione di opere infrastrutturali e di completamento di alcune tratte ciclabili nei comuni di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Mandelieu, Villeneuve Loubet e Mentone. Interventi che, di fatto, hanno contribuito all’avanzamento di due importanti ciclovie: la EuroVelo 8 (Ciclovia del Mediterraneo) che parte da Cadice attraversa Spagna, Francia, Balcani, Italia, Grecia e arriva a Cipro dopo 7.000 km in 10 diverse nazioni, e la Ciclovia Tirrenica che, nel quadro del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, collegherà Ventimiglia a Roma lungo la costa.

Promossa da Regione Liguria, Dipartimento francese delle Alpi Marittime e le amministrazioni dei comuni coinvolti, la tre giorni si apre venerdì 3 marzo con il Seminario “EDUMOB2 e le ciclovie EuroVelo 8 e Tirrenica”, organizzato da FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Riviera dei Fiori, in programma al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia a partire dalle ore 9,30. Un autorevole ventaglio di relatori farà il punto sugli esiti del progetto EDUMOB2. Interventi specifici sono dedicati, poi, alla presentazione di EuroVelo (la rete ciclabile europea con 56mila km già pedalabili dei 93mila previsti, che compie quest’anno 25 anni di cui FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è coordinatore nazionale), della Ciclovia del Mediterraneo EV8 in Francia e Italia e della Ciclovia Tirrenica. Si parlerà, inoltre, dell’intermodalità bici+treno.

Intervengono per FIAB: Antonio Dalla Venezia (Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico Bicitalia/EuroVelo), Angelo Fedi (responsabile area Cicloturismo), Massimo Gaspardo Moro (Centro Studi FIAB, responsabile Intermodalità).

Programma completo QUI. Per partecipare al seminario (in presenza o online) iscriversi a questo LINK

“La chiusura del progetto EDUMOB2 a inizio 2023 coincide con i 25 anni di EuroVelo, occasione che, in qualità di coordinatori per l’Italia, ci premette di organizzare numerosi eventi e presentare le tante novità tra cui l’aggiornamento delle tracce dei percorsi in rete - dice Angelo Fedi, responsabile area Cicloturismo di FIAB. - Il confine italo-francese di Ventimiglia è un importante punto d’ingresso dei flussi cicloturistici internazionali nel nostro Paese, sia lungo la EV8-Ciclovia del Mediterraneo (uno dei tre itinerari EuroVelo che attraversano l’Italia), sia lungo la Ciclovia Tirrenica che parte proprio qui e che è uno degli assi portanti della rete Bicitalia. Insieme agli altri itinerari del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, è oggetto dei finanziamenti previsti dal PNRR e, nel seminario del 3 marzo, sarà resa nota la situazione aggiornata dei progetti di intervento da definire entro il 2023 e dei cantieri in apertura nel 2024”.

Sabato e domenica, invece, si pedala lungo i tratti transfrontalieri delle due ciclovie.

Sabato 4 marzo, con partenza alle 9,30 da Ventimiglia, un gruppo composto da tecnici, relatori del convegno, giornalisti e invitati percorreranno in bicicletta il tracciato della EuroVelo 8 per una ventina di km fino a Roquebrune in Francia, valutando le opere realizzate in questi anni grazie al finanziamento europeo e quelle ancora in progettazione.

Aperta a tutti e consigliata anche a famiglie con bambini è, invece, la facile biciclettata di domenica 5 marzo che parte da Bordighera (rotonda di Sant’Ampelio) alle ore 10 in direzione Ventimiglia seguendo il tracciato della Ciclovia Tirrenica, per un totale di 16 km. All’arrivo a Ventimiglia il gruppo italiano incontrerà i partecipanti partiti da Mentone. Aperitivo per tutti alle 12 nell’area giochi alla foce del Nervia a Ventimiglia.