Ventimiglia, approvato alla Camera il testo base della legge sul bonus fiscale per i lavoratori frontalieri. Parodi (Fai): "Altro passo avanti"

"Altro passo avanti sulla legge che aumenta il bonus fiscale per i lavoratori frontalieri”. Lo annuncia Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli.

“Ieri le commissioni riunite della Camera hanno approvato il testo base. Entro giovedì vi sarà la possibilità di presentare degli emendamenti di modifica ma non dovrebbero essercene e questo accelera l'approvazione definitiva” - fa sapere Roberto Parodi - “Il prossimo passo è quindi l'aula e se non ci saranno modifiche sarà legge. Ricordo che l'aumento del bonus prenderà efficacia a partire dal primo gennaio 2024“.

“Nello stesso disegno di legge sono stati annunciati, da maggioranza e opposizione, degli ordini del giorno, con i confini svizzeri, impegni il Governo a riconoscere la specificità dei territori di frontiera, istituendo, ad esempio, una zona economica speciale; a suo avviso, tale iniziativa, o misure analoghe, sarebbero giustificate dalla condizione di oggettivo svantaggio che caratterizza queste aree, che confinano con un paese extra-UE e come tale non soggetto alle regole del mercato unico” - sottolinea Parodi - “Tale principio è applicabile anche per le nostre città in quanto, seppure non confinanti, limitrofe al Principato di Monaco in quanto questo stato è un paese extra-UE. Infatti, la legge prevede aere di frontiera o limitrofe. Non c'è dubbio che questo sarebbe un vantaggio economico per tutte le nostre città. A tale proposito questo rientra nel programma elettorale della nostra lista che porteremo avanti come iniziativa politica”.