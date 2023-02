Ventimiglia: sabato a teatro con "Dov'è Edo?", il ricavato per Leo Club e Noi4You

Sabato 4 marzo, alle ore 21, presso il teatro comunale di Ventimiglia, tornerà in scena lo spettacolo per beneficenza, "Dov'è Edo?" del gruppo "Adulti per caso". Il ricavato sarà destinato ai progetti del Leo Club Ventimiglia e dell'associazione Noi4You.



"Sandro e Veronica sono alla prese con quello che sembra un incidente avvenuto nella loro casa. - spiegano i promotori dell'evento - Nel tentativo di tenerlo nascosto per non finire nei guai, iniziano ad inventare una serie di bugie che innescano altrettanti equivoci. A complicare la cosa, l'amico Ferdinando sfrutta la situazione per cercare di portare avanti una truffa che, secondo la sua opinione, lo farà diventare ricco.Accompagnati da personaggi bizzarri, una serata di spensieratezza e allegria".



"Dunque i numerosissimi appassionati di teatro che non sono riusciti ad acquistare il biglietto lo scorso dicembre, potranno finalmente vedere questa bellissima commedia e trascorrere un sabato sera in spensieratezza. Biglietto d'ingresso al costo di 10 euro, prevendita presso i negozi: Calzature Farina Ventimiglia e Gelateria Cocos Bordighera".