Le nevicate torneranno nel savonese stanotte con qualche spolverata anche da noi: rimane il vento forte

Il maltempo non ha praticamente colpito la nostra provincia se non, come anticipato stamattina, con forte vento e qualche ‘spolverata’ di neve tra Verdeggia, Monesi e poche altre località in alta montagna. Nevicate forti hanno interessato e stanno ancora interessando il basso Piemonte, con la ‘dama bianca’ che ha coperto sia le zone montante (in particolare le località sciistiche) che quelle pianeggianti, con 30/40 centimetri anche a Cuneo e Mondovì.

Nel savonese si sono registrate nevicate, ovviamente in Val Bormida e sulla A6 Savona-Torino, dove si sono registrati alcuni disagi. Le temperature si sono ovviamente innalzate rispetto alle minime di questa mattina che, ai 1.800 metri di Poggio Fearza avevano sfiorato i meno 10 gradi. A fine mattinata rimangono sotto zero solo in alta montagna con i -6 di Poggio Fearza, -0,8 di Gouta e -0,1 di Colle Belenda. Freddo intenso anche a Nava, in Valle Argentina e comunque in tutte le zone montane. Va leggermente meglio sulla costa con la colonnina di mercurio tra i 9,9 di Imperia, gli 11,7 di Ventimiglia e i 12,7 di Sanremo.

Anche il vento è in calo, dopo 110 km/h di stanotte nella stessa località, ora scesi come picco massimo a 62. Meno forte sulla costa con 60 km/h a Imperia, 49 a Ventimiglia, 44 a Diano Marina e 39 a Sanremo.

Si esauriranno in giornata le precipitazioni anche nelle altre zone della Liguria ma una ripresa è prevista nella prossima notte. Permarranno ancora i venti settentrionali con raffiche di burrasca forte e andrà avanti ancora il freddo intenso. Sotto le previsioni nel dettaglio:

OGGI: nevicate fino a moderate nell’entroterra savonese. Venti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h).

DOMANI: deboli nevicate durante la notte e fino alla tarda mattinata sempre sul savonese ma possibili ‘spolverate’ sparse anche nella nostra provincia, oltre i 300-500 metri. Ancora venti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h) e con picchi maggiori sui crinali. Mare fino a molto mosso su capi esposti, agitato a largo.

MERCOLEDI’: nuova ripresa delle precipitazioni dal mattino con deboli nevicate sul savonese, oltre i 400-500 metri. Venti sempre settentrionali forti, con raffiche fino a burrasca (70-80 km/h) con punte maggiori sui crinali.